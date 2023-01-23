***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2023 06:22
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnsan ve Kültür İş Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, "Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi" olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103583
BIST
12:035.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 66,81
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.560
En Düşük
5.502
12:0318,8082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
12:0320,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0986
|Açılış
|: 20,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6550
|
20,5880
En Düşük
20,3810
12:031.162,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.162,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler12:01
|GUBRF
|370,30
|1.174.608.274
|% 9,98
|
|ONCSM
|66,15
|3.252.992
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|268.597.739
|% 9,97
|
|SOKE
|16,02
|662.544.053
|% 9,95
|
|ASUZU
|195,40
|250.110.627
|% 9,78
|
|HEKTS
|36,00
|240.213.390
|% -6,01
|
|SASA
|113,30
|436.390.398
|% -5,98
|
|PRDGS
|8,99
|26.220.121
|% -4,46
|
|TNZTP
|16,21
|126.623.591
|% -4,25
|
|DURDO
|44,22
|4.280.187
|% -4,12
|
|THYAO
|155,40
|3.940.030.670
|% 1,64
|
|AKBNK
|19,51
|2.703.780.490
|% 4,28
|
|PETKM
|18,76
|2.174.555.422
|% 0,27
|
|KOZAL
|599,90
|2.018.649.302
|% 2,48
|
|ASELS
|62,95
|1.866.953.731
|% 0,80
|
|YKBNK
|10,69
|1.808.330.122
|% 5,11
|
|EKGYO
|8,69
|1.285.785.199
|% 0,70
|
|AKBNK
|19,51
|2.703.780.490
|% 4,28
|
|PETKM
|18,76
|2.174.555.422
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,04
|325.875.626
|% 2,70
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8057
|18,8082
|% 0,00
|
|Euro
|20,5005
|20,5123
|% 0,48
|
|Sterlin
|23,2794
|23,3961
|% 0,17
|
|Frank
|20,4475
|20,5707
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9921
|5,0171
|% -0,05
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-4,68
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|7.856
|7.975
|1,00
|
|Tam
|7.901
|7.948
|-40,00
|
|Yarım
|3.859
|3.889
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.929
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,53
|87,53
|-0,10
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, KRDMD
-
12:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 44 artarak (% 1.21 ) 4, 969
-
12:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, ONCSM, GUBRF, SOKE, EYGYO, ASUZU
-
12:16
IDGYO, ASUZU, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:16
SANEL, BURVA, LOGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında