***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 17:32
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri İş Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alp Keler, bu görevinden, 1.5.2023 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere ayrılacaktır.
Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Dalya Kohen'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143041
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0339
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1068
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.244,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4475
|19,4517
|% 0,14
|
|Euro
|21,4782
|21,5038
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,3861
|24,5084
|% 0,67
|
|Frank
|21,7679
|21,8990
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1701
|5,1960
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,99
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.124
|9.429
|147,00
|
|Yarım
|4.453
|4.584
|46,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.299
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|0,02
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|1,92
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem