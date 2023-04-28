***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri İş Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alp Keler, bu görevinden, 1.5.2023 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere ayrılacaktır.Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Dalya Kohen'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143041BIST