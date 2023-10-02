***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda ve 2 Ekim 2023'ten geçerli olmak üzere:· Bankamızda 2012 yılından beri Genel Müdürlük görevini yürüten Sayın Sabri Hakan Binbaşgil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye olarak atanmıştır.· Sayın Eyüp Engin, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.· Sayın Cenk Kaan Gür'ün Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır.· Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özgür Demirtaş'ın görevinden istifası kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198430BIST