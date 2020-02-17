***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.02.2020 17:20
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 16.01.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22089
Vade Başlangıç Tarihi 16.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.02.2020
Kayıt Tarihi 14.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 16.01.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 32 gün vadeli, TRFAKBK22089 ISIN Kodlu, 80.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819567
BIST
17:10120.825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 673,71
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:106,0510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:106,5568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:10307,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 307,71
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,51
|289.881.273
|% 18,24
|
|KUTPO
|10,94
|83.884.176
|% 16,14
|
|GSRAY
|3,33
|953.543.838
|% 15,63
|
|GUBRF
|17,92
|336.852.070
|% 14,80
|
|OSTIM
|2,55
|143.990.870
|% 13,84
|
|ARDYZ
|16,23
|33.882.189
|% -9,83
|
|ERBOS
|24,78
|18.661.475
|% -9,83
|
|QNBFL
|141,50
|3.161.452
|% -8,12
|
|HUBVC
|39,72
|52.544.273
|% -8,01
|
|QNBFB
|49,00
|1.702.238
|% -7,28
|
|ASELS
|29,10
|1.793.090.541
|% 0,07
|
|THYAO
|15,28
|1.666.679.249
|% 2,62
|
|GSRAY
|3,33
|953.543.838
|% 15,63
|
|ODAS
|2,33
|876.958.864
|% 8,37
|
|KRDMD
|2,98
|450.445.837
|% 2,76
|
|ODAS
|2,33
|876.958.864
|% 8,37
|
|GSRAY
|3,33
|953.543.838
|% 15,63
|
|KRDMD
|2,98
|450.445.837
|% 2,76
|
|BJKAS
|2,94
|335.626.080
|% 2,08
|
|THYAO
|15,28
|1.666.679.249
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8496
|7,8890
|% -0,34
|
|Frank
|6,1395
|6,1765
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6084
|1,6165
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,41
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,45
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,70
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
|