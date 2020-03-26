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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.03.2020 19:22
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 25.12.2019 Tarihli Akbank BİST-TLREF'e Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK32013
Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 2,7894 11,0666 11,5331 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 25.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFAKBK32013 ISIN Kodlu, 300.000.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832487


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GSRAY 1,76 139.455.251 % 10,00  
TGSAS 3,08 2.307.916 % 10,00  
IPEKE 7,92 292.642.971 % 10,00  
BNTAS 2,20 39.488.568 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7563 7,7952 % 1,98  
Frank 6,6213 6,6612 % 1,23  
Riyal 1,6992 1,7077 % -0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.627 1.629 10,83  
Altın Gr. 335 335 1,64  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,37 14,41 -0,06  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,01  
B. Petrol 26,39 26,39 -1,00  
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