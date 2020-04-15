***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2020 10:35
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 06.03.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK420C1
Vade Başlangıç Tarihi 06.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 214.875.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.04.2020
Kayıt Tarihi 14.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 06.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40 gün vadeli, TRFAKBK420C1 ISIN Kodlu, 214.875.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838105
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0771
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
18:057,5187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5264
En Düşük
7,4578
18:05381,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,00
|Açılış
|: 381,75
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,97
|3.200.100
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|SANFM
|7,92
|15.703.862
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.859.952
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.456.711
|% -10,00
|
|KLNMA
|44,00
|210.833.297
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.180.058
|% -9,98
|
|PGSUS
|55,45
|2.224.685.660
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.182
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.300.769.463
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.224.685.660
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.814.820.057
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.031.398.830
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.386.027
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.300.769.463
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|401.025.136
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.386.027
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.704.484
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.473.264
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5947
|8,6378
|% 0,16
|
|Frank
|7,1170
|7,1599
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8294
|1,8386
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-5,71
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,36
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.506
|26,20
|
|Tam
|2.513
|2.579
|27,00
|
|Yarım
|1.223
|1.255
|13,10
|
|Çeyrek
|613
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,44
|27,44
|-2,16
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
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Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem