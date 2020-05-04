***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.05.2020 10:26
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 19.03.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 46
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK52078
Vade Başlangıç Tarihi 19.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.05.2020
Kayıt Tarihi 30.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 19.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 46 gün vadeli, TRFAKBK52078 ISIN Kodlu, 150.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842170
BIST
10:2799.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -1.835,12
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:277,0090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:277,6653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0385
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6603
10:27385,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,53
|Açılış
|: 385,04
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.732.977
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|10.572.251
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.203.930
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|DEVA
|14,58
|1.738.053
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|804.843
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|235.807
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,66
|123.774.061
|% 3,10
|
|AFYON
|2,86
|120.170.857
|% 6,72
|
|TSPOR
|5,61
|102.270.195
|% 5,85
|
|GARAN
|8,20
|93.345.393
|% -1,68
|
|THYAO
|10,52
|74.518.334
|% -1,59
|
|GSRAY
|2,66
|123.774.061
|% 3,10
|
|AFYON
|2,86
|120.170.857
|% 6,72
|
|ODAS
|1,75
|32.682.560
|% -2,23
|
|TSPOR
|5,61
|102.270.195
|% 5,85
|
|TSKB
|1,01
|11.808.649
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7349
|8,7787
|% 0,05
|
|Frank
|7,2777
|7,3215
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8678
|1,8772
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,24
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.530
|16,50
|
|Tam
|2.542
|2.592
|16,90
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|8,30
|
|Çeyrek
|621
|634
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|26,01
|26,01
|-0,43
|