***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 20.02.2020 Tarihli Akbank BİST-TLREF'e Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kupon ödemesi ve itfa işlemi tamamlanmıştır.İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.05.2020Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK52029Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 2,4442 9,697 10,0544 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 20.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFAKBK52029 ISIN Kodlu, 180.000.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846563BIST