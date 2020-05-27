***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.05.2020 16:11
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 22.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK520C8
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.604.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.05.2020
Kayıt Tarihi 22.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 22.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35 gün vadeli, TRFAKBK520C8 ISIN Kodlu, 125.604.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846916
BIST
17:53104.993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 1.968,34
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
17:536,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0505
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
17:537,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
17:53370,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,52
|Açılış
|: 370,18
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|4.503.246
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,85
|16.178.332
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|914.120
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|344.323.956
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.054.452
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.407.398
|% -9,97
|
|AVTUR
|2,26
|62.863.736
|% -9,96
|
|RTALB
|28,02
|25.900.493
|% -9,96
|
|GARAN
|7,65
|1.866.840.804
|% 1,46
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|PGSUS
|59,10
|898.852.442
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,75
|851.476.404
|% 4,49
|
|TSPOR
|5,39
|682.024.858
|% 4,05
|
|EKGYO
|1,43
|352.517.955
|% 5,15
|
|GARAN
|7,65
|1.866.840.804
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,87
|532.714.503
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|345.984.027
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2611
|8,3025
|% 0,20
|
|Frank
|6,9651
|7,0070
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7984
|1,8075
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-11,92
|
|Altın Gr.
|370
|371
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.434
|3,70
|
|Tam
|2.475
|2.497
|3,90
|
|Yarım
|1.208
|1.221
|1,80
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|0,03
|
|B. Petrol
|34,73
|34,73
|-1,44
|