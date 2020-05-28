***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.05.2020 11:29
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 28.02.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK52045
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.675.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.05.2020
Kayıt Tarihi 27.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 28.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli, TRFAKBK52045 ISIN Kodlu, 53.675.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847164
BIST
11:39106.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.073,39
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:396,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7976
En Düşük
6,7656
11:397,4741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:39376,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,63
|Açılış
|: 376,00
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,29
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,47
|3.148.225
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|7.158.519
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|134.241.530
|% 8,79
|
|BIZIM
|14,99
|71.582.827
|% 7,84
|
|KENT
|508,90
|8.599.220
|% 7,45
|
|RTALB
|25,22
|17.990.521
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.747.396
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|293.632
|% -9,95
|
|TACTR
|5,27
|330.292
|% -9,91
|
|THYAO
|12,84
|1.536.594.239
|% 4,14
|
|GARAN
|7,83
|974.081.099
|% 2,49
|
|PGSUS
|60,60
|488.250.577
|% 2,54
|
|AKBNK
|5,69
|289.392.170
|% 1,61
|
|ASELS
|30,30
|269.477.960
|% 0,73
|
|GARAN
|7,83
|974.081.099
|% 2,49
|
|THYAO
|12,84
|1.536.594.239
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,43
|135.828.831
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|188.414.036
|% 1,36
|
|MNDRS
|1,98
|134.241.530
|% 8,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2985
|8,3401
|% 0,22
|
|Frank
|6,9737
|7,0158
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8033
|1,8124
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,76
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.472
|25,60
|
|Tam
|2.514
|2.548
|37,70
|
|Yarım
|1.227
|1.240
|12,90
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|