***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.06.2020 17:48
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 30.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620E2
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.058.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.06.2020
Kayıt Tarihi 29.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 30.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 32 gün vadeli, TRFAKBK620E2 ISIN Kodlu, 34.058.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848165
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,17
|Açılış
|: 380,41
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4638
|8,5063
|% 0,81
|
|Frank
|7,0541
|7,0966
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8088
|1,8178
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|8,48
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.505
|31,80
|
|Tam
|2.537
|2.578
|28,60
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|21,70
|
|Çeyrek
|619
|629
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,28
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|37,96
|37,96
|0,12
|