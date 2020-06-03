***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2020 17:51
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 22.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 42
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK62077
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.100.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.06.2020
Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 22.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42 gün vadeli, TRFAKBK62077 ISIN Kodlu, 91.100.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848831
BIST
17:38108.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 875,87
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:386,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:387,5618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0604
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:38366,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -5,58
|Açılış
|: 366,55
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|24.905.680
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.920.760
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.494.538
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.521.132
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.712.318
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|IDGYO
|4,66
|15.130.840
|% -6,80
|
|GARAN
|8,20
|1.317.470.612
|% 1,74
|
|ASELS
|31,94
|917.029.321
|% -2,08
|
|EKGYO
|1,66
|643.926.875
|% -2,92
|
|THYAO
|12,55
|629.111.408
|% -0,48
|
|AEFES
|19,64
|532.721.190
|% 6,05
|
|EKGYO
|1,66
|643.926.875
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|362.415.605
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.317.470.612
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,43
|299.074.921
|% 0,41
|
|ADESE
|1,65
|195.664.423
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4589
|8,5013
|% 0,92
|
|Frank
|6,9808
|7,0229
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7908
|1,7998
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-32,29
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|2.384
|2.415
|-41,20
|
|Tam
|2.454
|2.485
|-34,60
|
|Yarım
|1.198
|1.213
|-20,70
|
|Çeyrek
|599
|607
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|-0,39
|