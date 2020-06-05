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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.06.2020 13:51
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 03.03.2020 Tarihli Akbank BİST-TLREF'e Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK62010
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 166.200.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 2,4042 9,335 9,6639 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 03.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 94 gün vadeli, TRFAKBK62010 ISIN Kodlu, 166.200.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849398


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 13,53 2.980.759 % 10,00  
BAYRK 3,96 260.223 % 10,00  
RTALB 18,73 44.875.470 % 9,98  
FRIGO 17,75 891.356 % 9,98  
GENTS 2,54 60.341.805 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5582 8,6011 % 0,92  
Frank 7,0424 7,0848 % 0,07  
Riyal 1,7996 1,8086 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 -9,90  
Altın Gr. 372 372 -0,24  
Cumhuriyet 2.411 2.440 -7,70  
Gümüş.Ons 17,60 17,64 -0,08  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,00  
B. Petrol 41,30 41,30 1,32  
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