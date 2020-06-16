***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.06.2020 10:34
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 05.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 42
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620M5
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 988.626.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.06.2020
Kayıt Tarihi 15.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 05.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42 gün vadeli, TRFAKBK620M5 ISIN Kodlu, 988.626.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851327
BIST
13:21111.261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.705,25
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.304
En Düşük
110.706
13:216,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8412
En Düşük
6,7909
13:217,7479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:21380,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,34
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|79.977.014
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.010.184
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|72.979.272
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.668.568
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,83
|1.354.003
|% -6,24
|
|ASELS
|32,54
|600.927.466
|% 1,75
|
|GSRAY
|3,41
|581.380.863
|% 3,65
|
|EKGYO
|1,97
|492.306.992
|% 3,14
|
|GARAN
|8,22
|467.884.560
|% 1,99
|
|KARSN
|2,40
|413.267.638
|% 7,62
|
|EKGYO
|1,97
|492.306.992
|% 3,14
|
|KARSN
|2,40
|413.267.638
|% 7,62
|
|GSRAY
|3,41
|581.380.863
|% 3,65
|
|ODAS
|2,14
|350.184.664
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,61
|236.266.912
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6324
|8,6757
|% 0,69
|
|Frank
|7,1924
|7,2357
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|5,41
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.490
|6,30
|
|Tam
|2.541
|2.558
|6,50
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,20
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,59
|