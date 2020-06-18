***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.06.2020 13:25
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 29.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620D4
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.775.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.06.2020
Kayıt Tarihi 17.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 29.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 50 gün vadeli, TRFAKBK620D4 ISIN Kodlu, 62.775.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851782
BIST
14:02112.579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 1.638,98
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.596
En Düşük
111.117
14:026,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
14:027,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
14:02380,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,58
|Açılış
|: 380,61
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.866.691
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|167.554.921
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.234.540.020
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.606.758
|% 9,95
|
|KRDMB
|2,99
|120.218.661
|% 9,93
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,43
|3.826.352
|% -8,07
|
|ALYAG
|1,29
|1.337.816
|% -6,52
|
|GLRYH
|16,20
|53.473.640
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,01
|1.603.978.561
|% 7,89
|
|TCELL
|16,23
|1.234.540.020
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,55
|646.673.376
|% 4,61
|
|TTKOM
|8,05
|603.994.513
|% 4,68
|
|ASELS
|32,18
|440.974.507
|% 1,07
|
|KRDMD
|3,01
|1.603.978.561
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,90
|376.375.644
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|306.276.684
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,36
|230.147.873
|% 0,74
|
|KARSN
|2,43
|298.241.645
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5393
|8,5821
|% -0,33
|
|Frank
|7,1996
|7,2430
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,27
|
|Altın Gr.
|380
|381
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.489
|2,20
|
|Tam
|2.541
|2.554
|2,30
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,53
|