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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.06.2020 17:42
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 216
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12197
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 787.050.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.08.2020 17.08.2020 18.08.2020
2 20.10.2020 19.10.2020 20.10.2020
3 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020
4 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 216 gün vadeli 787.050.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852076


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 3,76 9.414.532 % 9,94  
DAGI 5,76 39.209.988 % 9,92  
HALKB 6,11 1.173.288.082 % 9,89  
PRKAB 4,49 118.568.381 % 9,78  
VAKBN 5,22 1.839.704.571 % 8,30  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4384 8,4808 % -0,63  
Frank 7,1667 7,2098 % -0,16  
Riyal 1,8203 1,8295 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.739 15,86  
Altın Gr. 383 383 2,98  
Cumhuriyet 2.490 2.504 18,00  
Tam 2.555 2.568 16,50  
Yarım 1.245 1.256 9,00  
Çeyrek 624 629 4,50  
Gümüş.Ons 17,68 17,72 0,33  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 0,07  
B. Petrol 42,49 42,49 0,98  
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