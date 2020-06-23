***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2020 11:09
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 29.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620B8
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.033.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.06.2020
Kayıt Tarihi 22.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 29.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55 gün vadeli, TRFAKBK620B8 ISIN Kodlu, 134.033.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852436
BIST
11:46115.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 776,51
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:466,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:467,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0375
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:46387,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,23
|Açılış
|: 387,48
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.571.859
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.189.796
|% 9,73
|
|GLBMD
|5,54
|4.462.764
|% 8,84
|
|ULAS
|4,49
|6.962.028
|% 8,72
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|7,98
|467.839.753
|% -5,00
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|633.746.155
|% 5,10
|
|TSPOR
|7,98
|467.839.753
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,98
|339.504.830
|% 2,41
|
|GARAN
|8,53
|331.006.962
|% 0,12
|
|TCELL
|16,80
|323.839.414
|% 2,44
|
|KARSN
|2,68
|633.746.155
|% 5,10
|
|ALBRK
|1,69
|240.034.540
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|297.980.387
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,38
|175.549.367
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,96
|239.031.313
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5403
|8,5831
|% 0,36
|
|Frank
|7,2277
|7,2713
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,03
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|3,30
|
|Tam
|2.578
|2.590
|3,40
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,70
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|0,02
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,30
|
Seans Raporu
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11:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 899, 95 artarak (% 0.67 ) 134, 472
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11:54SAMAT
Yüzde 9.86 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 249, 407 adet işlem