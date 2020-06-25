***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.06.2020 10:47
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 30.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620H5
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.06.2020
Kayıt Tarihi 24.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 30.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli, TRFAKBK620H5 ISIN Kodlu, 90.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852792
BIST
12:09114.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 363,01
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.856
En Düşük
113.420
12:096,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
12:097,7074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:09388,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 388,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.128.840
|% 9,88
|
|NUGYO
|4,76
|23.374.301
|% 8,18
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,26
|90.534.422
|% -8,97
|
|BAYRK
|7,85
|5.742.849
|% -6,55
|
|GUSGR
|4,42
|780.870.370
|% -5,96
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|GUSGR
|4,42
|780.870.370
|% -5,96
|
|KRDMD
|3,09
|558.415.005
|% -1,59
|
|HALKB
|6,35
|492.363.440
|% 3,59
|
|GARAN
|8,23
|481.813.550
|% 0,49
|
|VAKBN
|5,17
|415.221.427
|% 1,77
|
|CEMAS
|1,48
|359.746.475
|% 3,50
|
|IEYHO
|0,91
|194.365.105
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,09
|558.415.005
|% -1,59
|
|GUSGR
|4,42
|780.870.370
|% -5,96
|
|EKGYO
|1,93
|272.904.709
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5016
|8,5442
|% 0,19
|
|Frank
|7,2005
|7,2439
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,11
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,90
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,90
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|-0,09
|
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