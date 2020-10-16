***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK12189 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 4. Kupon Ödemesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.01.2021Vade (Gün Sayısı) 210Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK12189Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.610.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 0,7548 382.004,28 Evet2 17.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 0,8069 408.372,09 Evet3 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 0,7809 395.213,49 Evet4 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 0,7809 395.213,49 Evet5 16.11.2020 13.11.2020 16.11.20206 16.12.2020 15.12.2020 16.12.20207 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 18.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 210 gün vadeli, TRFAKBK12189 ISIN Kodlu, 50.610.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 4. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882195BIST