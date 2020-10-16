***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.10.2020 16:59
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKBK12189 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 4. Kupon Ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12189
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.610.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 0,7548 382.004,28 Evet
2 17.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 0,8069 408.372,09 Evet
3 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 0,7809 395.213,49 Evet
4 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 0,7809 395.213,49 Evet
5 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020
6 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
7 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 18.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 210 gün vadeli, TRFAKBK12189 ISIN Kodlu, 50.610.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 4. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882195
BIST