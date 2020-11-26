***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2020 11:32
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKBKA20B6 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 5. Kupon Ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 186
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA20B6
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 211.771.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,8069 1.708.780,2 Evet
2 26.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 0,7809 1.653.719,74 Evet
3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 0,7809 1.653.719,74 Evet
4 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,8069 1.708.780,2 Evet
5 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 0,8069 1.708.780,2 Evet
6 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 26.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 186 gün vadeli, TRFAKBKA20B6 ISIN Kodlu, 211.771.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890115
BIST