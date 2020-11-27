***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.11.2020 11:47
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKBKA2083 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 5. Kupon Ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 193
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2083
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 238.223.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.07.2020 20.07.2020 21.07.2020 0,811 1.931.988,53 Evet
2 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 0,887 2.113.038,01 Evet
3 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 0,8617 2.052.767,59 Evet
4 28.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 0,7603 1.811.209,47 Evet
5 27.11.2020
13:231.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:237,8007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0710
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:239,3037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0843
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:23453,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,89
|Açılış
|: 453,16
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:23
|SAFKR
|13,87
|14.871.232
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.430.628
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.267.726
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,43
|1.734.378.521
|% 0,96
|
|KRDMD
|5,24
|1.152.294.648
|% 1,16
|
|PETKM
|4,24
|1.031.405.836
|% 2,66
|
|GUBRF
|52,40
|873.542.102
|% 1,65
|
|TUPRS
|95,15
|679.649.231
|% 1,55
|
|PETKM
|4,24
|1.031.405.836
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,11
|491.317.012
|% 1,44
|
|KRDMD
|5,24
|1.152.294.648
|% 1,16
|
|GARAN
|9,43
|1.734.378.521
|% 0,96
|
|TSKB
|2,57
|376.135.413
|% -3,75
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7964
|7,8007
|% -0,90
|
|Euro
|9,2980
|9,3037
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,3693
|10,4213
|% -1,05
|
|Frank
|8,5590
|8,6106
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0705
|2,0809
|% -1,03
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|0,13
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-46,92
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-22,69
|
|Çeyrek
|727
|743
|-11,35
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,32
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,05
|48,05
|0,26
|