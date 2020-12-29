***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 26.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.12.2020Vade (Gün Sayısı) 186Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBKA20B6Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 211.771.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,8069 1.708.780,2 Evet2 26.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 0,7809 1.653.719,74 Evet3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 0,7809 1.653.719,74 Evet4 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,8069 1.708.780,2 Evet5 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 0,8069 1.708.780,2 Evet6 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 0,859 1.819.112,89 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 26.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 186 gün vadeli, TRFAKBKA20B6 ISIN Kodlu, 211.771.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895407BIST