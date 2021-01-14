***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 26.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.01.2021Vade (Gün Sayısı) 202Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK121B7Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 461.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 1,7233 7.944.413 Evet2 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 1,774 8.178.140 Evet3 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 1,622 7.477.420 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 26.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 202 gün vadeli, TRFAKBK121B7 ISIN Kodlu, 461.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902102BIST