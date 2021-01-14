***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2021 14:35
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 26.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 202
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK121B7
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 461.000.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 1,7233 7.944.413 Evet
2 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 1,774 8.178.140 Evet
3 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 1,622 7.477.420 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 26.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 202 gün vadeli, TRFAKBK121B7 ISIN Kodlu, 461.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902102
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