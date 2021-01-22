***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2021 10:32
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKBK22154 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 7. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 248
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22154
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 0,7809 624.720 Evet
2 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,8329 666.320 Evet
3 23.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 0,7809 624.720 Evet
4 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 0,7809 624.720 Evet
5 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 0,8069 645.520 Evet
6 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 0,7809 624.720 Evet
7 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 0,7809 624.720 Evet
8 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 23.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 248 gün vadeli, TRFAKBK22154 ISIN Kodlu, 80.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 7. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903823
BIST