***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.02.2021 12:59
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 04.12.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22188
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 383.900.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.02.2021
Kayıt Tarihi 24.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.12.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 83 gün vadeli, TRFAKBK22188 ISIN Kodlu, 383.900.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912643
BIST
12:521.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,94
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
12:527,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2123
En Düşük
7,1530
12:528,8258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0996
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8258
En Düşük
8,7148
12:52414,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,78
|Açılış
|: 414,87
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:50
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|MARTI
|2,28
|54.041.140
|% -7,32
|
|KRONT
|59,35
|18.867.385
|% -6,39
|
|PETKM
|5,36
|1.163.455.774
|% 3,88
|
|THYAO
|13,12
|665.679.826
|% 2,26
|
|KARSN
|4,70
|662.255.808
|% 0,00
|
|SASA
|43,26
|597.662.568
|% 8,31
|
|EKGYO
|2,35
|523.049.853
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,35
|523.049.853
|% 3,52
|
|PETKM
|5,36
|1.163.455.774
|% 3,88
|
|IHLAS
|0,91
|139.192.567
|% 1,11
|
|KARSN
|4,70
|662.255.808
|% 0,00
|
|TSKB
|1,76
|198.489.271
|% 1,15
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2053
|7,2087
|% 0,55
|
|Euro
|8,8137
|8,8201
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,1594
|10,2104
|% 0,53
|
|Frank
|7,9106
|7,9582
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9125
|1,9221
|% 0,34
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,04
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-12,23
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-5,92
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|28,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|0,26
|