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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.03.2021 16:28



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 05.01.2021 Tarihli Akbank BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK32112
Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 959.070.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 1,8955 18,2063 19,7648 18.178.718,47 Evet
2 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 1,9677 18,4157 20,0056 18.871.620,39 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 959.070.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 05.01.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli, TRFAKBK32112 ISIN Kodlu, 959.070.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919960


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Tam 2.887 2.960 6,94  
Yarım 1.396 1.432 3,36  
Çeyrek 700 716 1,68  
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B. Petrol 62,31 62,31 -2,31  
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