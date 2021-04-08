***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 18.12.2019 Tarihli Akbank Tahvil İtfası.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.04.2021Vade (Gün Sayısı) 477Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKBK42114Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 503.943.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.04.2021Kayıt Tarihi 07.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.04.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 18.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 477 gün vadeli, TRSAKBK42114 ISIN Kodlu, 503.943.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925222BIST