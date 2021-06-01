***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.06.2021 11:26
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 18.03.2020 Tarihli Akbank Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 440
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK62112
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.984.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.06.2021
Kayıt Tarihi 31.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.06.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 18.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 440 gün vadeli, TRSAKBK62112 ISIN Kodlu, 53.984.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939275
BIST
12:441.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
12:448,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
12:4410,4423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0551
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
12:44523,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,58
|Açılış
|: 522,80
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KONTR
|72,60
|11.099.799
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|15.659.833
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.210.757
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|50.178.809
|% 9,92
|
|ODAS
|2,10
|182.364.278
|% -9,09
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|MARTI
|2,20
|8.593.183
|% -5,17
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|KUTPO
|34,58
|235.396.671
|% -4,26
|
|GARAN
|8,09
|791.921.718
|% 1,25
|
|THYAO
|13,17
|360.114.397
|% -1,13
|
|YKBNK
|2,20
|334.227.535
|% 2,33
|
|KUTPO
|34,58
|235.396.671
|% -4,26
|
|KRDMD
|7,84
|228.944.055
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,20
|334.227.535
|% 2,33
|
|GARAN
|8,09
|791.921.718
|% 1,25
|
|ODAS
|2,10
|182.364.278
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,94
|130.311.698
|% -0,51
|
|TSKB
|1,36
|89.598.145
|% 2,26
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5292
|8,5311
|% 0,46
|
|Euro
|10,4347
|10,4423
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,0613
|12,1218
|% 0,22
|
|Frank
|9,4457
|9,5026
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2672
|2,2786
|% 0,43
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,29
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|18,00
|
|Tam
|3.440
|3.529
|16,71
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|8,08
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,23
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,07
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|1,49
|