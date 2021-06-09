***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2021 16:12
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.03.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK62119
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 842.730.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.06.2021
Kayıt Tarihi 08.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 03.03.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, TRFAKBK62119 ISIN Kodlu, 842.730.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941393
BIST
17:151.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:158,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1510,4830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:15521,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,12
|Açılış
|: 521,63
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:15
|YAYLA
|4,19
|21.994.174
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.606.538
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.771
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.488.417
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,76
|3.986.787
|% -6,34
|
|NUGYO
|11,95
|8.456.809
|% -6,27
|
|SANFM
|14,18
|3.581.185
|% -6,09
|
|METUR
|7,07
|19.622.150
|% -5,73
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|634.462.498
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|391.452.551
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,26
|291.793.708
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,06
|215.755.489
|% 5,10
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5848
|8,5883
|% -0,20
|
|Euro
|10,4785
|10,4830
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0923
|12,1530
|% -0,42
|
|Frank
|9,5605
|9,6180
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2814
|2,2928
|% -0,27
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,24
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|-7,66
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,70
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|0,54
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:26YESIL
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 762, 535 adet işlem
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17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.16 ) 1, 550
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17:25BAYRK
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17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
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17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem