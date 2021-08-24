***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.08.2021 17:13
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 367
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK82227
Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.926.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 367 gün vadeli 25.926.000 TL nominal değerdeki tahvil ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960224
BIST
17:201.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:208,4170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:209,9001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:20488,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 488,80
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:18
|GESAN
|24,86
|15.442.908
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.050.266
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|740.691.592
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.163.990
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.677.162
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|17,12
|81.591.271
|% -6,91
|
|VBTYZ
|23,08
|67.529.793
|% -6,71
|
|SANFM
|20,96
|5.876.657
|% -5,42
|
|THYAO
|12,81
|1.193.789.003
|% 2,56
|
|GARAN
|9,52
|961.584.546
|% -0,31
|
|BRLSM
|12,11
|740.691.592
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,76
|616.687.793
|% 1,17
|
|EREGL
|18,71
|503.064.106
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,58
|361.482.059
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|220.158.632
|% 0,54
|
|GARAN
|9,52
|961.584.546
|% -0,31
|
|THYAO
|12,81
|1.193.789.003
|% 2,56
|
|KRDMD
|7,76
|616.687.793
|% 1,17
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4109
|8,4153
|% -0,05
|
|Euro
|9,8896
|9,8963
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,5086
|11,5663
|% -0,19
|
|Frank
|9,1825
|9,2378
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2367
|2,2479
|% -0,16
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,47
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|69,88
|69,88
|1,51
|