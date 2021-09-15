***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.09.2021 16:34
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 13.07.2020 Tarihli Akbank Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 429
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK92119
Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 257.920.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.09.2021
Kayıt Tarihi 14.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.09.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 13.07.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 429 gün vadeli, TRSAKBK92119 ISIN Kodlu, 257.920.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963945
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
18:058,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0100
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
18:059,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0146
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
18:05486,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,91
|Açılış
|: 486,56
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYLUM
|6,27
|22.952.872
|% 10,00
|
|KARYE
|16,50
|20.635.945
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.052.361
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.368.855
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|390.578.184
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.056.285
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.312.108
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.525.265
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.478.242
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,44
|1.307.289.270
|% -1,26
|
|TUPRS
|109,30
|1.145.281.043
|% 2,44
|
|KRDMD
|6,98
|705.086.218
|% -1,27
|
|ORCAY
|19,90
|658.086.781
|% 4,41
|
|SISE
|8,38
|618.619.461
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|562.057.195
|% -0,40
|
|GARAN
|9,44
|1.307.289.270
|% -1,26
|
|MRGYO
|1,13
|159.132.936
|% -2,59
|
|ODAS
|1,45
|176.422.798
|% -0,68
|
|KRDMD
|6,98
|705.086.218
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4365
|8,4416
|% 0,12
|
|Euro
|9,9736
|9,9814
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,6265
|11,6848
|% 0,13
|
|Frank
|9,1364
|9,1914
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2414
|2,2526
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-11,43
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,76
|75,76
|2,16
|