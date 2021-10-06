***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.10.2021 16:07
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2182
Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.716.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 61 gün vadeli 33.716.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967457
BIST
17:311.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -14,90
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:318,8852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:3110,2699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0228
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:31502,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,02
|Açılış
|: 502,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:31
|NUGYO
|12,43
|17.640.741
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.433.122
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.406.913
|% -10,00
|
|RALYH
|4,13
|3.943.967
|% -8,43
|
|PETKM
|6,11
|1.764.218.200
|% -8,26
|
|MARTI
|1,42
|30.234.194
|% -6,58
|
|HURGZ
|2,11
|50.692.192
|% -6,22
|
|PETKM
|6,11
|1.764.218.200
|% -8,26
|
|EREGL
|16,20
|1.290.142.398
|% 0,31
|
|GARAN
|9,23
|1.272.377.126
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,60
|941.686.827
|% -1,08
|
|THYAO
|13,66
|822.382.221
|% -2,71
|
|PETKM
|6,11
|1.764.218.200
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|511.215.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.472.523
|% -1,65
|
|GARAN
|9,23
|1.272.377.126
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,25
|680.889.081
|% -1,57
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8816
|8,8852
|% 0,19
|
|Euro
|10,2639
|10,2699
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0314
|12,0917
|% -0,10
|
|Frank
|9,5390
|9,5965
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3629
|2,3747
|% 0,27
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|0,64
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-1,23
|