***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2021 16:55
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12213
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.351.630.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 92 gün vadeli 1.351.630.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972847
BIST
16:501.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
16:509,5127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0230
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
16:5011,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0091
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
16:50549,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,88
|Açılış
|: 549,06
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler16:50
|JANTS
|64,50
|297.959.183
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|78.551.757
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.396.336
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|78.976.715
|% 9,64
|
|FMIZP
|116,50
|89.226.650
|% 9,29
|
|BIOEN
|25,06
|359.978.883
|% -7,19
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,26
|194.249.424
|% -5,06
|
|BERA
|9,70
|241.876.815
|% -4,90
|
|IZTAR
|23,30
|5.508.849
|% -4,82
|
|GARAN
|9,47
|2.196.980.109
|% 2,49
|
|THYAO
|14,83
|1.123.987.152
|% 0,88
|
|EREGL
|19,58
|1.060.000.575
|% -2,10
|
|ASELS
|16,50
|842.463.054
|% -2,77
|
|AKBNK
|5,74
|830.760.076
|% 2,87
|
|YKBNK
|2,64
|723.700.637
|% 1,54
|
|GARAN
|9,47
|2.196.980.109
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,97
|322.225.302
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|830.760.076
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,66
|329.933.395
|% 0,00
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5093
|9,5127
|% -0,24
|
|Euro
|11,0697
|11,0761
|% 0,08
|
|Sterlin
|13,0380
|13,1034
|% -0,41
|
|Frank
|10,3415
|10,4038
|% 0,10
|
|Riyal
|2,5296
|2,5423
|% -0,24
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,63
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.615
|3.669
|4,00
|
|Tam
|3.596
|3.686
|5,14
|
|Yarım
|1.738
|1.783
|2,49
|
|Çeyrek
|872
|892
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-1,18
|