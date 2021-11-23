***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.11.2021 17:12
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12221
Vade Başlangıç Tarihi 23.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 989.630.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 52 gün vadeli 989.630.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979296
BIST
17:471.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 27,90
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
17:4712,7641
En Yüksek
|Değişim
|: 11,90%
|| 1,3579
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
17:4714,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 12,21%
|| 1,5652
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
17:47711,58
En Yüksek
|Değişim
|: 7,43%
|| 49,24
|Açılış
|: 711,58
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler17:45
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.794.661
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.668.287
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.886.451
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|3.158.884
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|116.214.402
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|825.468.138
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.861.820
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|184.990.252
|% -9,35
|
|IHGZT
|0,76
|34.719.826
|% -8,43
|
|GARAN
|11,59
|4.340.614.647
|% -2,93
|
|KRDMD
|8,67
|3.741.432.032
|% 4,21
|
|SISE
|11,84
|3.192.963.934
|% 5,62
|
|THYAO
|18,65
|2.638.816.066
|% 5,79
|
|EREGL
|23,04
|2.082.474.504
|% 6,86
|
|YKBNK
|3,44
|1.885.870.531
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,67
|3.741.432.032
|% 4,21
|
|ODAS
|1,60
|603.753.777
|% -2,44
|
|GARAN
|11,59
|4.340.614.647
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,18
|701.202.803
|% -0,46
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6772
|12,7641
|% 11,90
|
|Euro
|14,2692
|14,3877
|% 12,21
|
|Sterlin
|16,5140
|16,5969
|% 8,43
|
|Frank
|13,2145
|13,2941
|% 8,51
|
|Riyal
|3,2917
|3,3082
|% 8,58
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-14,57
|
|Altın Gr.
|717
|717
|54,71
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|9,41
|9,42
|0,55
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|1,99
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:57GLDTR
Yüzde 8.73 oranında artışla 62.74 lira fiyatla işlem gören hissede 826, 730 adet işlem
-
17:55TOASO
Yüzde 8.72 oranında artışla 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 077, 050 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 94 artarak (% 1.72 ) 1, 944
-
17:53SISE
Yüzde 5.44 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 474, 405 adet işlem
-
17:49XU100
Endeks 1, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 47, 083.00 milyon TL de