***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.11.2021 11:28
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 29.09.2020 Tarihli Akbank Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 421
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBKK2110
Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.970.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.11.2021
Kayıt Tarihi 23.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 29.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 421 gün vadeli, TRSAKBKK2110 ISIN Kodlu, 68.970.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979402
BIST
12:511.825
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 40,04
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
12:5112,6338
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,1735
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
12:5114,1612
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,2761
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
12:51729,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -8,63
|Açılış
|: 729,92
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler12:49
|PRKAB
|65,45
|22.819.732
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|19.788.408
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.447.513
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.089.232
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.433.277
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|48.974.043
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|TETMT
|238,80
|13.124.133
|% -5,76
|
|IDEAS
|40,06
|19.089.140
|% -5,52
|
|GESAN
|24,00
|34.292.262
|% -4,69
|
|GARAN
|11,80
|2.210.042.691
|% 1,99
|
|PETKM
|8,04
|1.316.790.015
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,51
|1.294.512.197
|% 2,03
|
|KRDMD
|9,00
|1.271.169.385
|% 3,33
|
|AKBNK
|6,95
|1.155.783.357
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,51
|1.294.512.197
|% 2,03
|
|GARAN
|11,80
|2.210.042.691
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,23
|408.867.491
|% 2,76
|
|AKBNK
|6,95
|1.155.783.357
|% 0,72
|
|PETKM
|8,04
|1.316.790.015
|% 1,39
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6304
|12,6420
|% -1,29
|
|Euro
|14,1558
|14,1699
|% -1,85
|
|Sterlin
|16,8078
|16,8921
|% -1,76
|
|Frank
|13,4351
|13,5160
|% -1,84
|
|Riyal
|3,3523
|3,3691
|% -1,65
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,36
|
|Altın Gr.
|726
|726
|-12,19
|
|Cumhuriyet
|4.801
|4.874
|45,00
|
|Tam
|4.768
|4.905
|38,93
|
|Yarım
|2.305
|2.373
|18,83
|
|Çeyrek
|1.156
|1.186
|9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,58
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|0,25
|