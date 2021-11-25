***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.11.2021 14:27
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 26.08.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKK2123
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 556.170.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.11.2021
Kayıt Tarihi 24.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 26.08.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFAKBKK2123 ISIN Kodlu, 556.170.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979588
BIST
14:251.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
14:2512,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,2042
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
14:2513,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2570
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
14:25691,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 7,88
|Açılış
|: 693,59
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler14:23
|YEOTK
|55,55
|81.066.533
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|245.918.896
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|16.633.857
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|26.739.303
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.289.437
|% -9,95
|
|DITAS
|24,92
|76.921.879
|% -9,18
|
|TSPOR
|7,48
|456.485.894
|% -9,00
|
|PETKM
|7,68
|1.719.425.567
|% -3,27
|
|SASA
|39,56
|1.713.367.932
|% 2,91
|
|ASELS
|21,86
|1.216.100.959
|% 4,10
|
|GARAN
|11,80
|985.248.921
|% -0,25
|
|KRDMD
|8,74
|862.930.274
|% -0,46
|
|PETKM
|7,68
|1.719.425.567
|% -3,27
|
|YKBNK
|3,46
|485.571.474
|% -0,29
|
|ODAS
|1,60
|165.963.213
|% 0,63
|
|KRDMD
|8,74
|862.930.274
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,24
|202.949.581
|% 0,90
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0810
|12,1027
|% 1,81
|
|Euro
|13,5691
|13,5988
|% 2,02
|
|Sterlin
|16,0311
|16,1115
|% 1,46
|
|Frank
|12,8754
|12,9530
|% 1,55
|
|Riyal
|3,2083
|3,2243
|% 1,55
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,42
|
|Altın Gr.
|691
|691
|7,97
|
|Cumhuriyet
|4.557
|4.626
|16,00
|
|Tam
|4.536
|4.655
|7,91
|
|Yarım
|2.192
|2.252
|3,82
|
|Çeyrek
|1.100
|1.126
|1,91
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,13
|9,14
|0,13
|
|B. Petrol
|82,02
|82,02
|-0,23
|
Seans Raporu
14:23
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-
14:34GEDIK
Yüzde 5.34 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 401, 384 adet işlem
-
14:33OYLUM
Yüzde 4.32 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 699, 564 adet işlem
-
14:32RALYH
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.21 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 501 adet işlem
-
14:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 6 artarak (% 0.16 ) 1, 612
-
14:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, TRILC, RALYH, DOBUR, MIATK, EKIZ, UZERB, SAYAS, PRKAB, RAYSG