***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.12.2021 17:09
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22261
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.642.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 68 gün vadeli 26.642.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982447
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1073
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0614
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05787,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,73
|Açılış
|: 787,56
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|2,86
|122.279.307
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.753.655
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|6.683.560
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|5.243.025
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.440.432
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,77
|5.825.536
|% -10,00
|
|BASCM
|11,70
|509.986
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|3.234.800
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.779.142
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.842.250
|% -9,95
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 7,95
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 4,77
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7855
|13,7946
|% 0,78
|
|Euro
|15,5693
|15,6112
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,1468
|18,2378
|% 0,69
|
|Frank
|14,8330
|14,9224
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6627
|3,6811
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-6,01
|
|Altın Gr.
|787
|788
|2,73
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,13
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,57
|