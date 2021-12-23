***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.12.2021 11:08
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15.09.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 99
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2141
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.016.530.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.12.2021
Kayıt Tarihi 22.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.12.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 15.09.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 99 gün vadeli, TRFAKBKA2141 ISIN Kodlu, 1.016.530.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985617
BIST
17:171.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:1711,3809
En Yüksek
|Değişim
|: -6,64%
|| -0,8090
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:1712,9082
En Yüksek
|Değişim
|: -6,73%
|| -0,9319
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:17660,95
En Yüksek
|Değişim
|: -6,62%
|| -46,84
|Açılış
|: 660,95
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:15
|PENTA
|359,70
|32.251.526
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.135.764
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.413.920
|% 9,96
|
|KUYAS
|4,54
|43.006.628
|% 9,93
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|DZGYO
|2,34
|84.460.489
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.885.839
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.473.744
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,88
|3.527.314.787
|% 0,00
|
|SISE
|12,97
|2.813.915.069
|% -2,33
|
|EREGL
|25,80
|2.215.445.308
|% 1,42
|
|KRDMD
|9,10
|1.702.734.913
|% -2,15
|
|THYAO
|19,16
|1.698.588.244
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,58
|1.565.144.463
|% 2,87
|
|GARAN
|11,88
|3.527.314.787
|% 0,00
|
|SISE
|12,97
|2.813.915.069
|% -2,33
|
|DOHOL
|2,76
|521.661.450
|% -0,72
|
|KRDMD
|9,10
|1.702.734.913
|% -2,15
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3537
|11,4297
|% -6,24
|
|Euro
|12,8688
|12,9750
|% -6,25
|
|Sterlin
|15,1906
|15,2667
|% -6,54
|
|Frank
|12,2982
|12,3723
|% -6,96
|
|Riyal
|3,0206
|3,0357
|% -6,76
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,23
|
|Altın Gr.
|660
|660
|-47,47
|
|Cumhuriyet
|4.412
|4.479
|-426,00
|
|Tam
|4.326
|4.452
|-486,33
|
|Yarım
|2.091
|2.153
|-235,25
|
|Çeyrek
|1.049
|1.077
|-117,63
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,33
|8,34
|-0,62
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,41
|