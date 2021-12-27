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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.12.2021 10:44
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBK42210 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 183
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42210
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 382.950.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 1,3521 16,4506 17,7511 5.177.866,95 Evet
2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 1,3537 15,9387 17,1539 5.183.994,15 Evet
3 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022
4 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022
5 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022
6 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 27.10.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 183 gün vadeli, TRFAKBK42210 ISIN Kodlu, 382.950.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986293


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SMART 5,63 3.455.053 % 9,96  
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Tam 4.414 4.531 -22,02  
Yarım 2.134 2.192 -10,65  
Çeyrek 1.070 1.096 -5,32  
Gümüş.Ons 22,69 22,72 -0,27  
Gümüş Gr. 8,27 8,29 0,16  
B. Petrol 75,72 75,72 -0,07  
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