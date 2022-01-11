***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK22212 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 5. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.02.2022Vade (Gün Sayısı) 170Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK22212Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 707.500.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 1,4827 19,3281 21,1503 10.490.102,5 Evet2 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021 1,4238 18,5603 20,2369 10.073.385 Evet3 16.11.2021 15.11.2021 16.11.2021 1,286 16,7639 18,1247 9.098.450 Evet4 14.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 1,2201 15,9049 17,1267 8.632.207,5 Evet5 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 1,1471 14,9533 16,0303 8.115.732,5 Evet6 10.02.2022 09.02.2022 10.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.02.2022 09.02.2022 10.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 24.08.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 170 gün vadeli, TRFAKBK22212 ISIN Kodlu, 707.500.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992727BIST