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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.01.2022 14:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBK22212 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 5. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 170
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22212
Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 707.500.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 1,4827 19,3281 21,1503 10.490.102,5 Evet
2 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021 1,4238 18,5603 20,2369 10.073.385 Evet
3 16.11.2021 15.11.2021 16.11.2021 1,286 16,7639 18,1247 9.098.450 Evet
4 14.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 1,2201 15,9049 17,1267 8.632.207,5 Evet
5 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 1,1471 14,9533 16,0303 8.115.732,5 Evet
6 10.02.2022 09.02.2022 10.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.02.2022 09.02.2022 10.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 24.08.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 170 gün vadeli, TRFAKBK22212 ISIN Kodlu, 707.500.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992727


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UZERB 61,90 683.562 % 9,95  
BLCYT 15,48 27.060.413 % 9,94  
EMNIS 21,74 1.218.788 % 9,91  
KRDMA 10,44 135.475.773 % 9,89  
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16:02 Alış Satış %  
Dolar 13,8276 13,8570 % 0,26  
Euro 15,6868 15,7015 % 0,27  
Sterlin 18,7434 18,8374 % 0,17  
Frank 14,8852 14,9749 % 0,26  
Riyal 3,6781 3,6965 % 0,20  
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Altın Ons 1.808 1.809 7,40  
Altın Gr. 804 804 3,93  
Cumhuriyet 5.338 5.419 28,00  
Tam 5.314 5.449 29,65  
Yarım 2.569 2.636 14,34  
Çeyrek 1.288 1.318 7,17  
Gümüş.Ons 22,63 22,67 0,17  
Gümüş Gr. 10,06 10,08 0,08  
B. Petrol 82,04 82,04 1,17  
Seans Raporu 16:02
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