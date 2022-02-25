***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.02.2022 14:26
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 14.12.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 73
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22287
Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.623.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.02.2022
Kayıt Tarihi 24.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 14.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 73 gün vadeli, TRFAKBK22287 ISIN Kodlu, 57.623.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004435
BIST
14:321.928
En Yüksek
|Değişim
|: 4,14%
|| 76,66
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.931
En Düşük
1.866
14:3214,0389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0159
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:3215,7387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1068
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:32860,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,18
|Açılış
|: 860,49
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.694.029
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,86
|116.297.326
|% -6,52
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,79
|598.917.919
|% -2,61
|
|ULUUN
|6,30
|35.155.395
|% -2,48
|
|ARMDA
|61,95
|2.661.379
|% -2,36
|
|THYAO
|26,66
|4.422.282.013
|% 5,46
|
|EREGL
|30,26
|1.624.232.761
|% 4,06
|
|GARAN
|11,40
|925.542.885
|% 3,54
|
|KRDMD
|11,08
|774.401.825
|% 5,02
|
|SASA
|44,96
|711.867.934
|% 6,79
|
|EKGYO
|2,03
|401.382.994
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,63
|626.229.793
|% 2,83
|
|THYAO
|26,66
|4.422.282.013
|% 5,46
|
|KLGYO
|0,86
|116.297.326
|% -6,52
|
|HUNER
|2,77
|348.237.258
|% 4,14
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0343
|14,0389
|% 0,11
|
|Euro
|15,7075
|15,7387
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,7409
|18,8349
|% 0,15
|
|Frank
|15,1112
|15,2022
|% 0,14
|
|Riyal
|3,7342
|3,7529
|% 0,25
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|6,85
|
|Altın Gr.
|864
|864
|8,57
|
|Cumhuriyet
|5.769
|5.856
|-314,00
|
|Tam
|5.741
|5.887
|-319,72
|
|Yarım
|2.775
|2.847
|-154,66
|
|Çeyrek
|1.392
|1.424
|-77,33
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|94,76
|94,76
|-0,66
|