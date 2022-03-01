***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.03.2022 16:17
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKBK42228 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 155
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
16:241.961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,41
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:2413,9071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0625
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:2415,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:24858,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,00
|Açılış
|: 858,58
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ISGYO
|6,05
|189.571.457
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.281
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,55
|4.103.311
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|61.807.109
|% -9,95
|
|PKENT
|359,90
|12.820.648
|% -5,69
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|PGSUS
|89,15
|311.852.217
|% -4,65
|
|KRSTL
|5,06
|25.938.505
|% -4,53
|
|THYAO
|24,90
|3.517.312.061
|% -2,81
|
|GARAN
|11,62
|2.781.844.004
|% 4,87
|
|EREGL
|32,58
|2.563.191.390
|% 4,83
|
|KRDMD
|11,99
|1.984.463.410
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,66
|1.716.104.597
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,66
|1.716.104.597
|% 2,23
|
|GARAN
|11,62
|2.781.844.004
|% 4,87
|
|AKBNK
|7,07
|1.213.405.148
|% 0,57
|
|KRDMD
|11,99
|1.984.463.410
|% 2,22
|
|HUNER
|2,86
|438.412.199
|% 0,70
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9017
|13,9113
|% 0,48
|
|Euro
|15,5340
|15,5776
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,5928
|18,6860
|% 0,33
|
|Frank
|15,1052
|15,1962
|% 0,38
|
|Riyal
|3,7010
|3,7195
|% 0,50
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|6,37
|
|Altın Gr.
|859
|859
|8,59
|
|Cumhuriyet
|5.715
|5.801
|56,00
|
|Tam
|5.685
|5.829
|53,47
|
|Yarım
|2.748
|2.820
|25,87
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|12,93
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,11
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,24
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:37ISGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 033, 581 adet işlem
-
16:35MRGYO
Yüzde 4.71 oranında artışla 0.89 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 618, 238 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 31 artarak (% 1.07 ) 2, 210
-
16:34XU100
Endeks 1, 964 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 25, 818.00 milyon TL de
-
16:32CUSAN
Yüzde 5.38 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 947 adet işlem