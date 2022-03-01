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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.03.2022 16:17
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBK42228 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 155
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:241.961
Değişim :  0,74% |  14,41
Açılış :  1.969  
Önceki Kapanış :  1.946  
En Yüksek
1.994 En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGYO 6,05 189.571.457 % 10,00  
HUBVC 9,13 3.299.281 % 10,00  
ISBTR 68.416,70 1.186.085 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
DOBUR 64,55 4.103.311 % 9,97  
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16:22 Alış Satış %  
Dolar 13,9017 13,9113 % 0,48  
Euro 15,5340 15,5776 % 0,04  
Sterlin 18,5928 18,6860 % 0,33  
Frank 15,1052 15,1962 % 0,38  
Riyal 3,7010 3,7195 % 0,50  
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16:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.917 6,37  
Altın Gr. 859 859 8,59  
Cumhuriyet 5.715 5.801 56,00  
Tam 5.685 5.829 53,47  
Yarım 2.748 2.820 25,87  
Çeyrek 1.378 1.410 12,93  
Gümüş.Ons 24,64 24,67 0,18  
Gümüş Gr. 11,01 11,02 0,11  
B. Petrol 103 103 5,24  
Seans Raporu 16:22
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