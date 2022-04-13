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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.04.2022 11:02
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 06.12.2021 Tarihli Akbank BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 128
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42244
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 132.520.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 1,9176 15,9074 17,066 2.541.203,52 Evet
2 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 1,849 15,3383 16,4139 2.450.294,8 Evet
3 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 1,6605 15,1521 16,2155 2.200.494,6 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 06.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 128 gün vadeli, TRFAKBK42244 ISIN Kodlu, 132.520.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019966


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OYLUM 2,56 9.846.344 % 9,87  
KOZAA 31,62 1.178.009.082 % 9,72  
KOZAL 172,90 1.318.587.244 % 8,95  
IPEKE 21,12 286.458.150 % 8,87  
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Sterlin 18,9207 19,0156 % 0,10  
Frank 15,5738 15,6677 % 0,02  
Riyal 3,8778 3,8972 % 0,02  
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Cumhuriyet 6.148 6.241 12,00  
Tam 6.116 6.269 9,48  
Yarım 2.956 3.032 4,59  
Çeyrek 1.483 1.516 2,29  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 0,35  
Gümüş Gr. 12,04 12,05 0,15  
B. Petrol 105 105 0,59  
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