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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.04.2022 15:58
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 420
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK62310
Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.100.000
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 420 gün vadeli 87.100.000 TL nominal değerdeki tahvil ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022311


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 3,54 50.075.067 % 9,94  
DAGHL 21,20 10.507.205 % 9,90  
ALCAR 328,70 104.861.334 % 8,45  
AYEN 17,00 23.971.247 % 7,12  
MANAS 26,64 68.985.188 % 6,99  
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16:42 Alış Satış %  
Dolar 14,6723 14,6751 % 0,17  
Euro 15,9016 15,9116 % 0,60  
Sterlin 19,0976 19,1934 % 0,59  
Frank 15,4055 15,4983 % 0,55  
Riyal 3,9008 3,9204 % 0,15  
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16:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.948 -2,49  
Altın Gr. 919 919 0,22  
Cumhuriyet 6.097 6.190 -52,00  
Tam 6.069 6.221 -47,73  
Yarım 2.934 3.009 -23,09  
Çeyrek 1.471 1.505 -11,54  
Gümüş.Ons 25,10 25,12 -0,07  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,04  
B. Petrol 108 108 0,93  
Seans Raporu 16:42
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