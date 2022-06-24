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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2022 12:31
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 20.04.2021 Tarihli Akbank Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 430
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK62211
Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 269.430.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.06.2022
Kayıt Tarihi 23.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 20.04.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 430 gün vadeli, TRSAKBK62211 ISIN Kodlu, 269.430.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039080


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MAKIM 15,56 73.722.746 % 9,96  
FMIZP 130,90 62.997.955 % 8,27  
ECZYT 51,75 65.224.773 % 7,81  
TSPOR 4,74 175.689.050 % 7,24  
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Cumhuriyet 6.788 6.891 -56,00  
Tam 6.777 6.875 13,00  
Yarım 3.327 3.363 7,00  
Çeyrek 1.667 1.681 3,00  
Gümüş.Ons 20,87 20,90 -0,07  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 -0,02  
B. Petrol 112 112 1,64  
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