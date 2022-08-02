Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.08.2022 09:50
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 26.04.2022 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK82216
Vade Başlangıç Tarihi 26.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 715.750.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.08.2022
Kayıt Tarihi 01.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.08.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 26.04.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, TRFAKBK82216 ISIN Kodlu, 715.750.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050918


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:112.673
Değişim :  0,62% |  16,36
Açılış :  2.662  
Önceki Kapanış :  2.656  
En Yüksek
2.678 En Düşük
2.657
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 6,75 342.559.227 % 8,70  
KLRHO 19,50 12.601.590 % 8,64  
CANTE 62,05 32.075.533 % 8,01  
SANEL 11,16 2.864.376 % 7,41  
NTGAZ 13,20 38.263.466 % 6,45  
daha fazla
11:09 Alış Satış %  
Dolar 17,9478 17,9553 % 0,39  
Euro 18,3841 18,4014 % 0,18  
Sterlin 21,8279 21,9374 % -0,17  
Frank 18,7711 18,8842 % 0,01  
Riyal 4,7621 4,7860 % 0,23  
daha fazla
11:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -1,23  
Altın Gr. 1.023 1.023 3,60  
Cumhuriyet 6.774 6.877 27,00  
Tam 6.825 6.882 -1,00  
Yarım 3.326 3.365 0,00  
Çeyrek 1.668 1.682 0,00  
Gümüş.Ons 20,28 20,31 -0,07  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 -0,03  
B. Petrol 100 100 -0,36  
Seans Raporu 11:09
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru