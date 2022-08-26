***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 24.08.2021 Tarihli Akbank Tahvil İtfası.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 19.08.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 26.08.2022Vade (Gün Sayısı) 367Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 19,6068Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,500Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,490Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKBK82227Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 24.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.926.000İhraç Fiyatı 0,83607Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.08.2022Kayıt Tarihi 25.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.926.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca, 24.08.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 367 gün vadeli, TRSAKBK82227 ISIN Kodlu, 25.926.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058483BIST