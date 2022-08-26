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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.08.2022 09:44
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 24.08.2021 Tarihli Akbank Tahvil İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 19.08.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 19,6068
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,500
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,490
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK82227
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.926.000
İhraç Fiyatı 0,83607
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.08.2022
Kayıt Tarihi 25.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.926.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 24.08.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 367 gün vadeli, TRSAKBK82227 ISIN Kodlu, 25.926.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058483


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