***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKBANK T.A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKBANK T.A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı AKBNK pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarını desteklenmesi pay sahiplerinin menfaatlerini koruması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 52.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli toplantısındaAkbank pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması için· Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 2023/10 ve sayılı Bülten'i ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,· Bankamızın çıkarılmış sermayesinin %1'ini temsil eden 52.000.000 TL nominal değere sahip 5.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,· Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 1.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,· Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,· Geri alım işlemlerinin karar tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine ve geri alıma ilişkin konularda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114519BIST