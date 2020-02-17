***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2020 17:21
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil, Finansman Bonosu, Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 2000000000 USD Yurtdışı 23.01.2020 23.01.2021 Yurtdışı Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu 30000000000 TRY Yurtiçi 21.11.2019 21.11.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu 20000000000 TRY Yurtiçi 25.04.2019 25.04.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu 10000000000 TRY Yurtiçi 25.04.2019 25.04.2020 Halka Arz -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819570
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:056,0507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
18:056,5538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
18:05307,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,40
|Açılış
|: 307,69
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|BAGFS
|17,55
|33.599.863
|% -10,73
|
|ERBOS
|24,56
|22.094.876
|% -10,63
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|ASELS
|28,94
|2.114.108.591
|% -0,48
|
|THYAO
|15,29
|1.951.045.411
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,97
|513.855.081
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,97
|383.633.416
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8495
|7,8889
|% -0,34
|
|Frank
|6,1413
|6,1783
|% 0,00
|
|Riyal
|1,6087
|1,6168
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,47
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|
Seans Raporu
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17:59EDIP
Yüzde 10.18 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 179, 421 adet işlem
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17:58TSGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 570 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 120, 971 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 13, 040.00 milyon TL de
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17:57OSTIM
Yüzde 12.50 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 659, 745 adet işlem
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17:56LKMNH
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 395, 089 adet işlem