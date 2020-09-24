***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSUZAN SABANCI DİNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.09.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0.63 - Bağımsız Üye Değil - -EYÜP ENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Bankacı 25.03.2019 İcrada Görevli Değil Murahhas Üye, Teftiş Kurulu Başkanı Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Telekomünikasyon A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TT Mobil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, TT Net A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye - Denetim Komitesi Başkanı, Üst Düzey Risk Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi ÜyesiAHMET FUAT AYLA Erkek Murahhas Üye Bankacı 12.07.2017 İcrada Görevli Murahhas Üye, Genel Müdür Yardımcısı - Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Başkanı, Üst Düzey Risk Komitesi ÜyesiŞAKİR YAMAN TÖRÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Basın Konseyi - Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye - Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiEMRE DERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İleri Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, RC UK - Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Kolej - Mütevelli Heyet Üyesi, Turcas Petrol A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Dragut Limited - Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -NAFİZ CAN PAKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi CNR Holding - İcra Kurulu Üyesi, B.O.Y. Hiz. Paz. Dış Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Inovent GOSB Teknopark - Yönetim Kurulu Başkanı, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -İSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Üniversitesi - Mütevelli Heyet Üyesi, Karel Elektronik Sanayi A.Ş. - YK Üyesi, Akın Holding A.Ş. - YK Üyesi, Turkish Yatırım A.Ş. - YK Üyesi, Akın Faktoring A.Ş. - YK Üyesi, SS Otelcilik A.Ş. - YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirildi -KEMAL ÖZGÜR DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Üniversitesi - Finans Kürsü Başkanı Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi -MEHMET TUĞRUL BELLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2020 İcrada Görevli Değil Sera Filmcilik San. Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür - Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi, Üst Düzey Risk Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSUZAN SABANCI DİNÇER Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi.EYÜP ENGİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Bankacı Murahhas Üye, Teftiş Kurulu Başkanı Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Telekomünikasyon A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TT Mobil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, TT Net A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu BaşkanıAHMET FUAT AYLA Murahhas Üye Bankacı Murahhas Üye, Genel Müdür Yardımcısı -ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Basın Konseyi - Yüksek İstişare Kurulu ÜyesiEMRE DERMAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi İleri Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, RC UK - Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Kolej - Mütevelli Heyet Üyesi, Turcas Petrol A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Dragut Limited - Yönetim Kurulu ÜyesiNAFİZ CAN PAKER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi CNR Holding - İcra Kurulu Üyesi, B.O.Y. Hiz. Paz. Dış Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Inovent GOSB Teknopark - Yönetim Kurulu Başkanı, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız ÜyesiİSMAİL AYDIN GÜNTER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Üniversitesi - Mütevelli Heyet Üyesi, Karel Elektronik Sanayi A.Ş. - YK Üyesi, Akın Holding A.Ş. - YK Üyesi, Turkish Yatırım A.Ş. - YK Üyesi, Akın Faktoring A.Ş. - YK Üyesi, SS Otelcilik A.Ş. - YK ÜyesiKEMAL ÖZGÜR DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Üniversitesi - Finans Kürsü BaşkanıMEHMET TUĞRUL BELLİ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Sera Filmcilik San. Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiSABRİ HAKAN BİNBAŞGİL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876609BIST